  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz dolaşılmasının yasaklanmasının ardından, kurallara uymayan 18 kişiye para cezası ugulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:43:50 -
Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz dolaşılmasının yasaklanmasının ardından, kurallara uymayan 18 kişiye para cezası ugulandı.


Emet Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezenlere ceza kesilmesi kararından, sonra ilçede maskesiz dolaştığı tespit edilen 18 kişiye 392’şer TL para cezası kesildiği belirtildi.


Yetkililer, Korana virüs tedbirleri kapsamında uygulamanın aralıksız olarak devam edeceğini ifade ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı