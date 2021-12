Maskesi düşen Muharrem Sarıkaya'dan geri vites! İşçi-emekçi haklarından dem vuran Habertürk skandalı, kuru bir 'özür'le mi geçiştirecek?

Sözde tarafsız yayıncılık yaptığını ileri sürerken özde AK Parti hükümetine operasyon çeken Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk’te 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Muharrem Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Skandal görüntülere sosyal medyadan tepki yağmasının ardından Sarıkaya, tokat attığı İHA muhabirinden özür diledi. O anlara tanık olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ise, bu tavrın yanlış olduğunu belirtti.

İHA muhaberine tokat attı

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya, o anlarda ses ayarı yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza attı.

Görüntülere tepki yağdı

Sabah akşam hak, özgürlük ve adaletten dem vurup işçinin emeği üzerinden AK Parti hükümetine eleştirilerde bulunan Turgay Ciner'in patronu olduğu Habertürk'te yaşanan bu olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyaya düşmesinin ardından Sarıkaya büyük tepki topladı.

Muharrem Sarıkaya özür diledi

Muhalif yayıncılık yaparken 'orta yollu' gözükmeye çalışan ve ekran önünde taktığı 'güler yüzlülük' maskesiyle kitleleri kandıran Sarıkaya, bu aşağılayıcı davranışının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Paylaşımında özür dileyen Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA"

Fatma Şahin: Çok yanlıştı

Olaya tanıklık eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'den de bir açıklama geldi. Sarıkaya'nın tepkisinin yanlış olduğunu söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.