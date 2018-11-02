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Maske taksan ne fayda!

Elbette her hanım için temizlik çok önemlidir. Kullandıkları deterjanlar da bu işlemlerin bir parçası.

02 Kasım 2018 Cuma 16:38
Maske taksan ne fayda!

Son yıllarda yoğun kimyasallar içeren temizlik deterjanları yerine evde yapılabilecek doğal temizleyici formüllerini her yerden öğrenebilmek mümkün olmuştur. Fakat bu temizleyicileri hazırlamak yerine hâlâ marketlerde satılan ürünleri tercih edip güvenen insanlar da çoğunlukta. Çünki onlar hâlâ tehlikenin farkında değil.

Zararları nelerdir?

Elde yıkamak için kullanılan deterjanlar tahriş edicidir. Bulaşıklarını elde yıkayan hanımlar arasında bulaşık eldiveni kullanımı o kadar yaygın bir işlem değildir.

Eldivenle olsa bile bu defa kayganlıktan tabakların kırılması ihtimali bir yana zehirden tamamen kurtulmak mümkün olmamaktadır.

Eldiven kullanılmadan yıkanılan bulaşıklarda deterjanın cilde direkt teması alerjik problemlere ve tahrişe sebebiyet vermektedir. Bazı hassas ciltlerde bu reaksiyonlar daha şiddetli olup yaralara dönüşebilmektedir.

Bulaşık deterjanları yoğun kimyasal karışımlardan elde edilir. Hem elde yıkamada hem de makinede bulaşık yıkamak için kullanılan deterjanlar çok yoğun bir kimyasal bileşiklerle hazırlanmaktadır.

Temelde petrolden elde edilen bu deterjanlar sadece kişilere zarar vermekle kalmayıp doğada çözülmeyerek kalıcı atıklar bırakmamıza sebep olmaktadır.

Bile bile yazık ediyoruz

Ayrıca kanalizasyonda atık sularda bulunan farklı kimyasallar ile karıştıklarında doğa için zararlı sonuçlar doğurabilmektedir.

Ne yaparsanız yapın asla temiz mutfak eşyaları elde etmek mümkün değildir.

Bulaşık deterjanının zararları saymakla bitmese de kullanım maksadı temizlik olan bu ürünlerden aslında beklenilen şey tam olarak sağlanamamaktadır.

Bulaşık deterjanları belki bardaklarda veya tabaklardaki kirleri çıkarsalar da kimyasal yapısını onların üzerine gözle görünmeyecek şekilde maalesef bırakmaktadır.

Onları tekrar temiz diyerek kullanırken bu kimyasalları içimize alıyoruz. İlk anda bir sorun olmasa da yıllar içinde ciddi sağlık problemlerine ve zehirlenmelere yol açabiliyor bunlar. Lütfen bir düşünün kanser denilen illet bugün neden her evde bir kurban bulabilir duruma geldi..

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:38
  1. temizlik ürünleri
  2. kimyasal
  3. kimyasal ürünler

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