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Aktüel Maske takmayıp terör estiren kadına CİMER'den olay cevap: Boşuna zahmet etmesin
Aktüel

Maske takmayıp terör estiren kadına CİMER'den olay cevap: Boşuna zahmet etmesin

Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına, CİMER’den "Hanımefendi boşuna zahmet etmesin" cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:38:00 -

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

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Maske takmayan kadın görenleri çileden çıkardı

Aktüel

Maske takmayan kadın görenleri çileden çıkardı

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