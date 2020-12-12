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Aktüel Maske takmayan kadın görenleri çileden çıkardı
Aktüel

Maske takmayan kadın görenleri çileden çıkardı

Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için ceza kesilmek istenen bir kadın ise yaptıklarıyla polislerin sabrını zorladı. Polislere direnen ve kimliğini vermeyen kadın "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi. Daha sonra karakola götürülen kadın burada da maske takmamaya devam etti. Görevli memurların elindeki maskeyi almamak için direnen kadın adeta bir çocuk gibi "bana ne takmayacağım" şeklinde görenleri çıldırtan tepkiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:57:00 - 2020-12-12 15:59:07

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla güvenlik güçleri de cadde ve sokaklarda maske denetimlerini artırdı. Kahramanmaraş’ta maskesiz gezdiği için kendisine ceza yazılacak kadın, kimliğini vermemekte direnerek polisleri tehdit etti. 

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi.

"Hayırdır ya siz kimsiniz?"

Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna devam etmeye çalıştı. Polisin engellemesi üzerine "Vermiyorum kardeşim gel de al. Siz neyinize güveniyorsunuz, hayırdır ya siz kimsiniz? Artistliğiniz kime?" gibi sözler sarf eden kadın vatandaşları da çileden çıkarttı.

Vatandaştan tepki: Bizimki can değil mi?

Öfkeli kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, "Bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi?" diye yanıt verdi. Kimlik vermemekte direnen kadın, polis memuru eşliğinde karakola götürüldü.

Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

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