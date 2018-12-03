Masa tenisinde rakip Polonya
- A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.
Başkent Varşova'daki Grodzisk Mazowiecki Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Milli takım, İstanbul'daki ilk maçta rakibine 3-0 mağlup olmuştu.
Türkiye ve Polonya'nın yanı sıra Hırvatistan'ın bulunduğu grupta ay-yıldızlı ekip, son sırada yer alıyor.
YORUM YAZ