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Masa tenisinde rakip Polonya

- A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
Masa tenisinde rakip Polonya


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

Başkent Varşova'daki Grodzisk Mazowiecki Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Milli takım, İstanbul'daki ilk maçta rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

Türkiye ve Polonya'nın yanı sıra Hırvatistan'ın bulunduğu grupta ay-yıldızlı ekip, son sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41
  1. 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı
  3. Masa Tenisi
  4. Polonya

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