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Masa tenisinde federasyon başkanlığına tek aday

- TMTF'nin 5 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adaylığı için sadece Fatih Karaca başvurdu

28 Aralık 2018 Cuma 17:13
Masa tenisinde federasyon başkanlığına tek aday


ANKARA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun (TMTF) 5 Ocak Cumartesi günü Ankara'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi, başkan adaylığı için sadece Fatih Karaca başvuru yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, genel kurul öncesi tek aday olan Karaca, eski federasyon başkanı Oktay Çimen ve istifa eden mevcut başkan Kerim Koç'un dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Fatih Karaca'nın 26 Aralık Çarşamba günü ilettiği başkan adaylığı başvurusu, Spor Genel Müdürlüğü ve TMTF yetkililerinden oluşan komisyonca incelenerek uygun görüldü.

TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 5 Ocak Cumartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevi'nde saat 10.30'da başlayacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:13
  1. 5 Ocak 2019
  2. Başkent Öğretmenevi
  3. Masa Tenisi
  4. türkiye masa tenisi federasyonuolağanüstü genel kurulu

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