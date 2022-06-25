Marx'ın askerinin kanunlardan da haberi yok! Metiner'den Enver'e şamar üstüne şamar

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'nin kanalı Tele 1'de yayınlanan "Gündeme Not" programına konuk oldu. Metiner, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine küfreden ve aldığı hapis cezası nedeniyle siyaset yasağı alan küfürbaz CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savunan Enver Aysever’i fena tokatladı.

Kanunda hapis cezası alan bir kişiye otomatikman siyasi yasak geldiğinden haberi olmayan Aysever, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğünün engellendiğini iddia etti.

Metiner konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tweet atmak önemli değil, ne söylediğiniz önemli. Ben size veya ailenize çok ağır küfürler etsem bu suç değil mi? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etmek yakışıyor mu?"

Kaftancıoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın siyasetten men ettiğini zanneden Aysever'e cevap veren Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk diyor ki böyle bir paylaşım yaparsanız, küfür ve hakaret ederseniz alacağınız ceza bu. Üstelik maksimum düzeyde bir ceza verilmedi, minimum düzeyde bir ceza verildi. Mevcut kanuna göre siyasetten men edilmesi gerekiyordu. Bu suçu bende yapsam siz de yapsanız bizim için de geçerli. Canan Kaftancıoğlu'na imtiyaz tanınması gerektiğini savunuyorsanız hukuk anlayışınızı gözden geçirin. Kanun önünde herkes eşittir."