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Siyaset Marx'ın askerinin kanunlardan da haberi yok! Metiner'den Enver'e şamar üstüne şamar
Siyaset

Marx'ın askerinin kanunlardan da haberi yok! Metiner'den Enver'e şamar üstüne şamar

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, aydın, çağdaş ve bilimci geçinen Enver Aysever'i fena şamarladı. Başkan Erdoğan'ın merhum annesine küfreden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savunmaya kalkan Aysever, kanunlardan bihaber olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:55:00 - 2022-06-25 13:26:54

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'nin kanalı Tele 1'de yayınlanan "Gündeme Not" programına konuk oldu. Metiner, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine küfreden ve aldığı hapis cezası nedeniyle siyaset yasağı alan küfürbaz CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savunan Enver Aysever’i fena tokatladı.

Kanunda hapis cezası alan bir kişiye otomatikman siyasi yasak geldiğinden haberi olmayan Aysever, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğünün engellendiğini iddia etti.

Metiner konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tweet atmak önemli değil, ne söylediğiniz önemli. Ben size veya ailenize çok ağır küfürler etsem bu suç değil mi? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etmek yakışıyor mu?"

Kaftancıoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın siyasetten men ettiğini zanneden Aysever'e cevap veren Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk diyor ki böyle bir paylaşım yaparsanız, küfür ve hakaret ederseniz alacağınız ceza bu. Üstelik maksimum düzeyde bir ceza verilmedi, minimum düzeyde bir ceza verildi. Mevcut kanuna göre siyasetten men edilmesi gerekiyordu. Bu suçu bende yapsam siz de yapsanız bizim için de geçerli. Canan Kaftancıoğlu'na imtiyaz tanınması gerektiğini savunuyorsanız hukuk anlayışınızı gözden geçirin. Kanun önünde herkes eşittir."

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Yorumlar

Isimsiz e

Sen komi beğenmiyorsun söylese bilelim metiner in konuşması işine gelmedi tabiii dokundu belli sen git fox tele 1 izle sözcüğe bak oku demiyorum sadece bak nasılsa yalan bol sende buna inanirsin

Vejo

Ataturke hakaretinde cezası var hala yargılanan ceza alan var karadeniz haberin yoksa konusma
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