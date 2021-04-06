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Aktüel Martta 86 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Martta 86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:33:00 -
Martta 86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

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