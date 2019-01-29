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Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı? PFDK cezaları son dakika

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı. Fenerbahçe'li Martin Skrtel'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası verildi.

29 Ocak 2019 Salı 15:48
Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı? PFDK cezaları son dakika

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı. Fenerbahçe'li Martin Skrtel'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.01.2019 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı Y. ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MARTIN SKRTEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:48
  1. Martin Skrtel
  2. Martin Skrtel ceza
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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  • serhatserhat31 dk önce
    o maç ümraniyeli oyuncuların her hareketi fauldü ve hakem hep göz yumdu.başkaları yapınca mevzusu bile olmuyor,fenerli yapınca çakıyorlar cezayı.

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