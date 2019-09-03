Martin Skrtel kimdir? İşte, Martin Skrtel'in yeni takımı

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Atalanta ile anlaşan buradaki macerası yalnızca 20 gün süren Martin Skrtel transfer döneminin son saatlerinde Medipol Başakşehir'e imza attı. Peki, Martin Skrtel kimdir?

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan ekibi Atalanta ile anlaşan Martin Skrtel fiziksel yetersizliği nedeniyle İtalyan ekibinden gönderilmişti. Deneyimli futbolcu transfer döneminin bitimine saatler kala Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardır.

Martin Skrtel kimdir?

Martin Skrtel 15 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Futbola Baník Horná Nitra altyapısında başlayan Skrtel, ilk profesyonel sözleşmesini ise 2001 senesinde Trenčín ile imzaladı.

2001-04 yılları arasında formasını giydiği Slovak kulüpte toplam 44 maça çıkan Skrtel, defans mevkiinde oynadığı için fazla gol şansı bulamamasına rağmen yine de 8 gol attı.

2004 senesinde Rus ekip Zenit St. Petersburg'a transfer oldu. 4 sezon formasını giydiği takımda 74 maçta görev aldı.

2008-16 yılları arasında İngiliz devi Liverpool'da oynadı. Bu sekiz sezonda 242 maçta forma şansı buldu. Mevkii gereği fazla gol şansı bulamasa da, 16 kez rakip ağları havalandırdı.

2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Martin Skrtel, 2004 senesinden bu yana Slovakya Milli Takım forması giymektedir.