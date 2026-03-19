Mars’ta piramit iddiası yeniden alevlendi: Komplo teorileri yeniden gündemde

Kızıl Gezegen'in tozlu yüzeyinden gelen görüntüler, uzay meraklılarını ve komplo teorisyenlerini heyecanlandıran yeni bir tartışmayı alevlendirdi. NASA'nın yıllar önce kaydettiği karelerde fark edilen ve Mısır'daki Giza Piramitleri'ni andıran devasa, üç kenarlı yapı, Mars'ta bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin yaşamış olabileceği iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

İlk kez 2001 yılında Mars Global Surveyor (MGS) tarafından yakalanan bu oluşum, araştırmacı Keith Laney'in dikkatli gözlemlerinden kaçmadı. Laney, bu yapının doğal bir kaya kütlesi olamayacak kadar muntazam göründüğünü belirterek, "Eğer bu yapı Dünya'da bulunsaydı, şimdiye çoktan kazı çalışmalarına başlamış olurduk" sözleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Belgesel yapımcısı Brian Dobbs'un da desteğiyle internette hızla yayılan görüntüler, Güneş Sistemi'nin en büyük kanyon sistemlerinden biri olan Valles Marineris'teki Candor Chasma bölgesinde yer alıyor. Bilim dünyası bu bölgenin dik yamaçlar, heyelanlar ve katmanlı kaya oluşumlarıyla dolu olduğunu, dolayısıyla geometrik şekillerin doğal yollarla oluşabileceğini savunuyor. Ancak 2001 ile 2016 yılları arasında farklı uzay araçları tarafından çekilen beş ayrı görüntü, yapının her mevsimde ve her ışık açısında kusursuz üç kenarlı simetrisini koruduğunu gösteriyor. Işığın vurduğu taraflar parladığında, gölgede kalan kısımların yarattığı keskin hatlar, yapının yapay bir mimari eser olduğu fikrini savunanları daha da cesaretlendiriyor.

CIA BELGELERİ VE MARS’TAKİ “PİRAMİT” İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Araştırmacı George Haas da bu yapının sadece bir kaya parçası olmadığını düşünenler arasında. Haas, hazırladığı raporlarda Candor Chasma bölgesindeki bu formun gerçek bir geometriye sahip olduğunu ve yapay bir köken taşıma olasılığının oldukça yüksek olduğunu dile getiriyor. Ona göre, bir heykel ile sıradan bir taş arasındaki farkı anlamak için jeolog olmaya gerek yok; buradaki simetri bilinçli bir elden çıkmış durumda. Konu sadece teleskop görüntüleriyle de sınırlı değil; 2025 yılının sonunda gün yüzüne çıkan bazı gizli CIA belgeleri, hikayeye bambaşka ve gizemli bir boyut katıyor.

"Project Stargate" kod adıyla yürütülen bu eski dosyalara göre, istihbarat teşkilatı geçmişte "astral projeksiyon" gibi metafizik yöntemler kullanarak Mars’ın geçmişini araştırmaya çalıştı. Deneklerin bu seanslar sırasında Mars yüzeyinde devasa piramitler, yollar ve bir zamanlar orada yaşamış eski bir medeniyete ait izler gördüklerini iddia etmeleri, belgelerdeki en çarpıcı detaylar arasında. Hatta eski CIA ajanı Joe McMoneagle, bu deneylerde Mısır'daki piramitlerden çok daha büyük, devasa odalara sahip yapılar gözlemlediklerini öne sürüyor.

Elbette bir insan Mars toprağına ayak basıp o taşlara dokunana kadar bu iddiaların kesinleşmesi mümkün değil, ancak Kızıl Gezegen'in sunduğu bu geometrik sırlar, insanlığı evrendeki yalnızlığı üzerine daha çok düşündürecek.