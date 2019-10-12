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Mars’a gönderilecek uzay aracının fotoğrafı yayınlandı

Çin’in Mars’a göndermeyi planladığı keşif aracının ilk fotoğrafı yayımlandı. Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC), dün Weibo hesabından “Mars 1” ismi verilen keşif aracının ilk fotoğrafını paylaştı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
Mars’a gönderilecek uzay aracının fotoğrafı yayınlandı

 Çin Uzay Teknolojileri Akademisi’nin uzay bilimleri ve derin uzay keşfi çalışmalarından sorumlu Ye Jianpei, “Görev pürüzsüz şekilde yürütülüyor. Sürpriz olmazsa, Mars keşif aracı 2020’de fırlatılacak ve 2021’den önce Mars yüzeyine iniş yapacak” dedi. 

Çinli bilim adamı, Mars’ı keşif çalışmalarında gezegenin atmosferi, yer şekilleri ve manyetik niteliklerinin inceleneceğini kaydetti. Ye Peijian, Mars keşif misyonunda Mars çevresinde tur, gezegene iniş ve keşif aracının taşıdığı Mars arabasının devriye gezisi gibi üç bilimsel hedefin gerçekleştireceğini kaydetti. 

Başarılı olunması halinde Çin, dünyada Mars çalışmalarında üç hedefi de gerçekleştiren ilk ülke olacak. 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
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