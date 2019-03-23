"Marmaris'ten önemli şampiyonlar yetiştireceğiz"

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Marmaris'ten takım ve bireyselde önemli şampiyonlar yetiştireceğiz. Bu potansiyel Marmaris'te var. Marmaris'i bir spor şehri yapmak için Serkan Yazıcı ile çok güzel projelerimiz var." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Marmaris ilçesinde Marmaris Gençlikspor ile Ortaca Belediyespor'un 16 Yaş Altı takımları arasındaki maçı izledi.

Maçın ardından hakemlerle sohbet eden Kasapoğlu, 13 Yaş Altı takımlarının oyuncularına futbol topu hediye etti, fotoğraf çektirdi.

Genç sporcuların takipçisi olduklarını belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Onlar bizim her şeyimiz, yarınlarımız, geleceğimiz. Onların imkanlarını artırmak için Serkan Yazıcı ve Mehmet Nil Hıdır'la Marmaris'i ve Muğla'yı çalıştık. Stat ile ilgili durumu gözden geçirdik. Maalesef Marmaris'e yakışan tesis değil. En kısa sürede zemini, tribünü çok donanımlı hale getireceğiz. Bu gençlerimizi çok daha güzel ve güçlü yetiştireceğiz. Marmaris'ten takım ve bireyselde önemli şampiyonlar yetiştireceğiz. Bu potansiyel Marmaris'te var. Marmaris'i bir spor şehri yapmak için Serkan Yazıcı ile çok güzel projelerimiz var."

Kasapoğlu, semt sahaları, semt havuzları gibi birçok spor tesisi yaparak sporu tabana yayacaklarını, sportif başarıya odaklanacak dönüşümü sağlayacaklarını dile getirdi.





- "Uluslararası organizasyonları Marmaris'te gerçekleştireceğiz"





İzlediği genç sporculardaki potansiyelin kendilerini de motive ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim. Son 17 yılda ülkemizde sportif tesisleşme, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar fazla ve mükemmel halde. Marmaris'te de bu ölçekte çok büyük dönüşüm gerçekleştireceğiz. Uluslararası organizasyonları Marmaris'te gerçekleştireceğiz. Buradan yetiştirdiğimiz sporcularla dünyada Marmaris'i spor markası haline getireceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu daha sonra Beldibi Mahallesi'nde spor tesislerinde incelemede bulundu.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Bakan Kasapoğlu'nun ikinci kez Marmaris'e geldiğini belirterek, "Sayın Bakanımız geçen geldiğinde tesisleri gösterme şansımız olmamıştı. Tesisleri inceleme fırsatı oldu. Buralara, şampiyonlar çıkaracak tesisler kazandırılacak." dedi.



Kasapoğlu'na incelemelerinde, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ile partililer de eşlik etti.



