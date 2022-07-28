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Aktüel Marmaris’te 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Marmaris’te 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 22:12:00 -
Marmaris’te 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bir gün içinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından üç ayrı geri itme olayı yaşandı. İlk grup gece saatlerinde can Salı içinde 9 düzensiz göçmen kurtarılarak başladı. İkinci grup sabah saatlerinde 13, üçüncü grup düzensiz göçmenler ise öğle saatlerinde 27 olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

 

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