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Gündem Marmaray'da bir intihar daha: Yenikapı’da canına kıydı!
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Marmaray'da bir intihar daha: Yenikapı’da canına kıydı!

Yeniakit Publisher
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Marmaray'da bir intihar daha: Yenikapı’da canına kıydı!

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da intihar vakalarındaki artış sürüyor, Yenikapı istasyonunda bir kişi canına kıydı. Feci olay nedeniyle seferler aksadı.

Son zamanlarda Marmaray'da yaşanan intihar vakalarındaki artış sürerken iki günde ikinci intihar vakası yaşandı. Dün Erenköy istasyonunda bir kişi canına kıyarken bugün de Yenikapı İstasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Marmaray’dan yapılan açıklamada seferlerin aksayacağı ve alternatif ulaşım yollarının tercih edilmesi istendi. Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur"

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