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Aktüel Marmaray'da aktarma indirimi kaldırıldı
Aktüel

Marmaray'da aktarma indirimi kaldırıldı

Son dakika edinilen bilgiye göre Marmaray'da aktarma indirimi kaldırıldı. Buna göre yarından itibaren Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, kaç durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:09:00 -
Marmaray'da aktarma indirimi kaldırıldı

Marmaray'da uygulanan aktarma indirimi, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Yarından itibaren Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, kaç durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek. İşte detaylar...

Aktarma indirimi kaldırıldı

Yarından itibaren Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, kaç durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek. Marmaray'dan sonra metro ve otobüs gibi diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan yolculuklarda ise aktarma indirimi devam edecek.

2013 yılında Ayrılıkçeşmesi ile Kazlıçeşme arasında 5 istasyonda yolcu taşımacılığına başlayan Marmaray raylı sistem hattında, ücret tarifeleri UKOME tarafından aktarma ücreti uygulanacak şekilde belirlenmişti. 2019 yılı mart ayına kadar aktarma ücreti bu şekilde uygulanmıştı. 2019 yılında Gebze-Halkalı arasında 43 istasyonun tamamının işletmeye alınmasının ardından, İBB yönetiminin aldığı UKOME kararıyla, Marmaray Hattı'nın “aktarma almayacağı, aktarma vereceği” karar altına alınmıştı.

Şubat ayında karar değişmişti

Şubat 2020'de UKOME'ye sunulan teklifle, Marmaray'ın yeniden aktarma uygulamasına dahil edildi. Hat, diğer tüm raylı sistem hatlarının yanında, metrobüs, otobüs ve minibüs hattıyla entegre hale getirildi. Alınan kararla, metrobüsün yoğunluğun bir kısmının Marmaray hattına kaydığı da tespit edildi.

TCDD dava açtı

Ancak, TCDD tarafından açılan dava sonucunda; Temmuz 2020'de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

İBB, Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi. 6 Kasım tarihinde, İstanbul 10. İdare Mahkemesi TCDD'nin açmış olduğu davaya istinaden, “TCDD'ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği” gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

UKOME'de reddedildi

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı; yolculukların tek biletle sağlanması ve vatandaşların ulaşımının en ekonomik şekilde sağlanması amacıyla, Marmaray hattının aktarma almaya devam etmesi konusunu, 26 Kasım'da UKOME gündemine taşıdı.

Ancak yapılan oylama sonucunda, Marmaray hattında “aktarma alır” uygulamasının reddine karar verildi.

 

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