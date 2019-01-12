Marmaray 310 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray’ı bugüne kadar 310 milyona yakın yolcunun kullandığını belirtti. Marmaray’ın Gebze-Halkalı hattının tamamlanmasıyla günde 1 milyon 200 bin yolcunun taşınacağını dile getiren Turhan, kıtaları kavuşturan bu projenin İstanbul’un dünya şehri kimliğine de büyük katkı sağlayacağını söyledi. Turhan, Gebze-Halkalı Demir Yolu güzergahının 3 hat olarak inşa edildiğini belirterek, “İki hat üzerinde Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacak. Üçüncü hat üzerindeyse yüksek hızlı tren ve yük treni işletilecek” dedi.