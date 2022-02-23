Marmara'da tehlike devam ediyor mu? Bakan Murat Kurum net konuştu

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantıya, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantı sonrası basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin yüzeyinde de dibinde de şu an için müsilaj olmadığını ancak uzun vadede müsilajla mücadele çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

"Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yoktur"

Son yapılan ölçümler sonucunda Marmara Denizinde müsilaja rastlanmadığını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yoğun bir şekilde denizlerimizde gördüğümüz ve özellikle yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak'ta yaptığımız ölçümlerde gözlenmedi. Yine son haberde bahsi geçen bir bölge vardı, Çanakkale'de müsilaj görüldü denilmişti. Ne sahada ne de uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş herhangi bir müsilaj tabakası yoktur. Marmara'da yapmış olduğumuz bilimsel araştırmalar, çalışmalar neticesinde, Marmara Denizi'nin yüzeyinde de dibinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu olmayacağı anlamına da gelmemektedir. Kıs vadedeki çözümlerimizi ortaya koyduk ancak uzun vadede de adımlarımı atmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede bu istişareleri yapıyor ve adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurduk"

Kurum konuşmasının devamında, "İSKİ özelinde, İstanbul'da yeni nasıl projeler geliştirebiliriz konusunda toplantılar yapacağız. Bunun dışında çok daha farklı noktalarda bütün illerimizi kapsayan projeleri burada istişare etmek, tüm Marmara genelinde bu süreci yönetmek üzerine bir karar aldık. Bu manada sürecimizi yarından itibaren başlatıyor olacağız. Valiliğimiz bünyesinde İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurduk ve bu merkeze bağlı alt komisyonlarımız da çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi havzasındaki kirlilik yüklerinin tespitlerini de yapıyoruz. Buradaki bütün kirleticilerin hepsi tespit edildi ve anbean takip ediliyor. Atık su arıtma tesislerine ilişkin yatırım ihtiyaçları ortaya konuldu. İstanbul özelinde 23 tane arıtma tesisinin yenilenmesi ihtiyaçları söz konusudur. Diğer 75 tesisle ilgili de yeterlilik söz konusudur. Bu çerçevede de toplam proje maliyeti İstanbul özelinde yaklaşık 18 milyar TL olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından bize sunuldu. Büyükşehir Belediyesinin finansman noktasında bizden talepleri oldu. Biz de bakanlık olarak tüm ülke genelinde, Dünya Bankasından, tüm uluslararası kuruluşlardan sağladığımız, İklim Değişikliği ile Mücadele kapsamında sağladığımız finansmanlardan İstanbul'a hakkaniyet çerçevesindeki pay dışında, Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden yatırım yapma noktasında süreci yürüteceğiz" diye konuştu.