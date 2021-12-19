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Aktüel Marmara’da hava sıcaklığı azalacak
Aktüel

Marmara’da hava sıcaklığı azalacak

Marmara Bölgesinde hava sıcaklığının 6-8 derece azalması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 20:47:00 -
Marmara’da hava sıcaklığı azalacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

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