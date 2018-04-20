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Marmarabirlik havuzdan ürün alacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Gold” markalı ürüne ve şarküteri reyonlarındaki iri kalibreli zeytine olan talebin artması nedeniyle 24 Nisan’dan itibaren “havuz”dan ürün alımlarına başlanacağını açıkladı.

20 Nisan 2018 Cuma 10:52
Marmarabirlik havuzdan ürün alacak

Hidamet Asa, ürününü Marmarabirlik’e satmak isteyen üreticilerin numunesiyle birlikte kooperatiflerine müracaat edebileceklerini, alımların kilogramda adedi 201 ve 290 dane arasında olacağını, 300 dane ve daha ince olan ürünlerin alınmayacağını belirtti. Geçen kampanya döneminde üretici ortaklarından 51 bin 500 ton ürün alındığını anımsatan Asa, özellikle iri zeytine artan talebin karşılanabilmesi ve satışların daha da artırılmasına yönelik havuzdan ürün alımlarına başlama kararı aldıklarını bildirdi. Asa, geçen kampanya döneminde üreticiye destek olmak üzere orta ve ince kalibreden oldukça fazla ürün aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla stoklarımızda bulunan orta ve ince daneli ürünlerimizi sıkıntı yaşanmadan piyasaya sunmak istiyoruz. Piyasalardaki güncel alımları göz önünde bulunduracak olursak, mevcut fiyatların fire düşüldükten sonra kampanya dönemindeki fiyatlarla eşit seviyede olduğu ve dolayısıyla da üreticimizin zor günler geçirdiğini görüyoruz. Amacımız hem ülke ekonomisine, tarıma ve zeytin üreticisine destek olmak hem de Marmarabirlik’in ihtiyacının karşılanmasını temin etmektir.”

Asa, havuzdan alınacak ürünlerin fiyatlarının, tüccar mantığıyla piyasa koşulları çerçevesinde eksperler tarafından belirleneceğine dikkati çekti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:52
  1. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp4 sa önce
    Amacımız hem ülke ekonomisine, tarıma ve zeytin üreticisine destek olmak lafina lafına inanmayın. İspatı zeytin fiyatlarına bakınca göreceksiniz.
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