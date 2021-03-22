Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem Balıkesir, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Erdek açıklarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Saat 00:33'te yaşanan depremin derinliği ise 11.1 km olarak ölçüldü.