  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail polisi kadın ve çocuklara da saldırdı
Sözcü, ramazanda da yalana ara vermedi
Beşiktaş'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
PKK şimdide onları kaçırmaya başladı
Aktüel Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:00:00 -
Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın batı ve güneybatı, öğleden sonra batı ve kuzeybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgenin bazı bölümlerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın almalı mı, satmalı mı? 'Ramak kaldı' diyerek uyarıyı yaptı
Ekonomi

Altın almalı mı, satmalı mı? 'Ramak kaldı' diyerek uyarıyı yaptı

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası nasıl seyir göstereceği merakla takip edilen gram altında yükseliş devam ediyor. 482-485 bandında gid..
Teşkilat'tan bomba fragman!
Medya

Teşkilat'tan bomba fragman!

TRT 1'in MİT'i anlatan sevilen aksiyon dizisi Teşkilat'ın 10.bölümünün 2. fragmanı yayınlandı.
İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nden önce 100 kilometre menzilli ve 20 kilometre irtifa ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay