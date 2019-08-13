0553 313 94 23

Marmara Adası yangınının ilk bilançosu açıklandı: 80 hektar alan kül oldu

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda öğlen saatlerinde başlayan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi.

13 Ağustos 2019 Salı 02:21
Marmara Adası yangınının ilk bilançosu açıklandı: 80 hektar alan kül oldu

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda öğlen saatlerinde başlayan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 80 hektar alanın küle döndüğü yangının bilançosunu açıkladı.


Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda öğlen saat 13.00 sıralarında iddiaya göre bir vatandaşın kapısının önündeki otları yakması sırasında sıçrayan bir kıvılcımdan çıkan yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangının ardından Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yasin Sagay ilk bilançoyu açıkladı. Yetkililer 11 saat süren çalışmalara 4 helikopter, 50 itfaiye, su tankeri ve arazöz, 100 itfaiye personeli ve 200 gönüllü vatandaşın katıldığını belirtti. Yangında toplamda 80 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.


Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy açıklamasında yangının vatandaşın yaktığı otlardan sıçrayan kıvılcımla başladığını ifade ederek, “Süleyman Aksoy, “2 aydır yağmurun yağmadığı yerde bir vatandaşımızın bahçesini temizlediği sırada otları bir bölgeye toplayarak yakması sonucu çıkan kıvılcımla başlayan yangın olumsuz hava koşulları sebebiyle kısa sürede 6 bölgeye sıçradı. Kozalakların el bombası gibi patlaması sebebiyle yangın kontrol altına alınamaz bir hale geldi. Eğer devletin imkanları olmasaydı bugün ada yoktu. Böyle bir afet geçirdik” dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yasin Sagay ise açıklamasında yangın bilançosunu açıklayarak, “Türkiye’de şuanda 5 tane yangın var.Valimizin de desteğiyle helikopter kaldırıldı. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi sebebiyle kaldırılan helikopterler türbülansa girdi. Vatandaşlarımız helikopterlerin geç geldiğini söyledi fakat bu işin bir de teknik uçuş kısmı var. Saat 13.30’da belediye başkanımızla görüştükten sonra buraya 15 araç takviye edildi. 10 itfaiye 5’te su tankeri hemen adaya intikal etti. Burada gerekli müdahaleyi yaptık ama kozalak patlamaları yangının sürekli başka yerlere sıçramasına sebep oldu. Bir anda 7 ayrı yerde yangın çıktı. Soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Can kaybımız yok, ufak tefek ahır yangınlarımız var, telef olan hayvanlarımız var. Kullanılmayan bir jandarma lojmanımız, 1 kullanılmayan 2 tane de kullanılan ev yangınımız var. Yangına sabah saatlerinden itibaren toplamda 4 helikopter ve 50 araçla 100 personel müdahale etti. 200’e yakın vatandaşımız söndürme ve soğutma çalışmalarına gönüllü olarak destek verdi”ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 02:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United’ın yeni 9 numarası artık ona emanet!
    1. Manchester United’ın yeni 9 numarası..
    2. Melih Gökçek anket sonuçlarını..
    3. Marmara Adası yangınının ilk bilançosu..
    4. Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa..
    5. Eczacı adam yol kenarında ölü bulundu
    6. Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil,..
    7. Kuşadası’nda bayramda eğlence tavan..
    8. Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte..
    9. Sneijder bıraktı! Cimbom'dan açıklama..
    10. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den..
    11. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
    12. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    13. "Kayserispor göz göre göre kaderine..
    14. Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir..
    15. Marmara Adası yangını kontrol altında
    16. AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu..
    17. Futbol: Almanya Kupası
    18. İlke Özyüksel'den dünya rekoru
    19. Beyaz Saray açıkladı! ABD desteğini..
    20. Eşiyle tartıştı, 6 katlı binanın..
    21. Malatya’da iki aile arasında bıçaklı..
    22. Kütahya Valisi Toraman: “50 hektarlık..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2019
    24. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    25. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    26. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    27. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    28. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    29. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    30. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    Bakırköy'de zincirleme trafik kazası
    İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan Erdoğan ile karşılaştırdı
    İmamoğlu bunu da yaptı! Kendini Başkan Erdoğan ile karşılaştırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?
    Doğu Perinçek 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim' sorusuna cevap verdi! Açıkladığı isimler gündemi sallayacak
    Doğu Perinçek 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim' sorusuna cevap verdi! Açıkladığı isimler gündemi sallayacak