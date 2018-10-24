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Marketten sucuk almak isterken hayatının şokunu yaşadı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan bir genç, bir markete aldığı cevizli sucuk almak için girince hayatının şokunu yaşadı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:32
Marketten sucuk almak isterken hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da yaşayan bir genç, zincir bir marketten aldığı 2 cevizli sucukla diğer zincir markete girince, market çalışanları gencin sucukları kendi marketlerinden aldığını iddia etti. Genç, hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Aksu ilçesi İsmail Ogan Caddesi üzerinde bulunan zincir bir markette meydana geldi. İlçede yaşayan 27 yaşındaki Gökhan Aydoğan, cadde üzerinde bulunan bir zincir markete giderek 2 tane cevizli sucuk aldı. Aynı marketin normal sucuklarına da bakan Aydoğan, pahalı bulduğu için almadı.

Marketten çıkan Aydoğan, 100 metre ileride bulunan bir diğer zincir markete giderek sucuk reyonunda sucuklara baktı. Bir süre sucukları inceleyen Aydoğan, herhangi bir şey almadan çıkışa gitti. Bu sırada Aydoğan'ın iddiasına göre içeride görevli bir market görevlisi Aydoğan'ın arka cebinde 2 sucuk olduğunu belirterek bağırdı.

"Özür dilemediler"

Bir anda ne olduğunu anlamayan Aydoğan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Canım cevizli sucuk çekti. Bir zincir marketten iki tane aldım. Daha sonra 100 metre ileride bulunan diğer zincir markette ucuz olur diye normal sucuk bakmaya gittim. Reyonu inceledim. Sucuklar pahalı geldi. Sonra çıkış kapısına gelince içeriden bir market görevlisi, ‘Arka cebinde sucuk var’ diyerek bağırdı. Ben de ne olduğunu anlamadım. Milletin içinde söyleyince kendimi çok kötü hissettim. Önce sucukları diğer marketten aldığımı söyledim. İnanmadılar. Sonra çıkardım ve bakın sizin sucukların markası ile uyuşmuyor dedim. Ancak böyle inandırabildim. Benden özür dilemediler. Özür dilemelerini beklerdim" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:32
  1. Antalya
  2. Aksu
  3. Gökhan Aydoğan
  4. Cevizli sucuk
  5. hayatının şokunu yaşadı
  6. Hırsızlık suçlaması

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