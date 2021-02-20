Marketten alışveriş yapan 'Zeytin' isimli köpek, artıkları çöpe atıyor

Ankara'da Cooker cinsi 'Zeytin' isimli köpek, marketten aldığı salamları yedikten sonra geriye kalan atıkları çöp kutusuna atarak çevreyi de koruyor.

Ankara'da berberlik yapan İbrahim Ulucan’ın 10 yaşındaki Cooker cinsi köpeği Zeytin, sahibinden aldığı eğitimle zamanla kendi alışverişini kendisi yapmaya başladı.

Marketten alışveriş yapıp poşeti çöpe atıyor

Sahibinden aldığı 5 lira 10 liralık banknotları alarak doğruca markete giden Zeytin, kendisine salam almaya başladı. Berber dükkanının önünde salamını yedikten sonra ise geriye kalan poşeti ise çöpe atarak doğaya zarar vermiyor.

Dükkandaki para alışverişlerini gördükten sonra paraya ilgi duymaya başlayan Zeytin, insanları taklit ederek parayla markete gitme alışkanlığı edindi. Daha sonrasında ise para karşılığı marketten salam alıp yemeye başladı.

Müşterilerden harçlık istiyor

Zeytin, berber dükkanına ne zaman bir müşteri gelse sahibinin başında bekleyerek ona harçlık vermesini bekliyor. Aldığı harçlıklarla ise doğruca marketin yolunu tutan Zeytin, mahallenin maskotu oldu.

’Zeytin’i gören herkes ona yemek vermek yerine harçlık veriyor.

"Kendi geçimini kendi sağlıyor"

Zeytin’in, kendini dükkanın çırağı zannettiğini belirten İbrahim Ulucan, "Müşteri kalkıyor, para alışverişi sırasında, paradan 5 lirayı alıp doğru markete gidiyor. Yani o kendi geçimini kendi sağlıyor. O kendi alır, getirir, yer ondan sonra da çöpe atar. Zeytin artık yarı insan oldu. O olmadan nasıl yaşayacağız bilmiyoruz, çocuğumuz gibi oldu. Artık bizim yaşam tarzımız oldu. Onsuz olmuyor. Dükkan da ona emanet. Nasılsa yolunu da buluyor. Bize bir külfeti yok. Biz ona yemek almayız, onun hayranları getirir her gün. Çocuklarımdan sonra 3. çocuğum Zeytin” ifadelerini kullandı.

"Parayı kaptığı gibi markete gidiyor"

Bu alışkanlığının nasıl başladığını anlatan Ulucan, "Alışkanlığı; 10 senedir burada, 2 aylık yavruydu. 2 aylıktan sonra burayı benimsedi. Bizleri izleye izleye para alışverişleri, müşterinin tıraş olmasını bekler, o ara bilir ki para alışverişi olacak. O ara hemen müşteriye sevimlilik, şirinlik yapar. Müşteriden 5’liği kaptığı gibi doğru markete” dedi.