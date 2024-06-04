Marketten aldı pişman oldu! Bakın ekmeğin içinden ne çıktı
Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden çıkan poşeti görünce şoke oldu. Vatandaş ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu.
Elazığ’da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden çıkan poşeti görünce şoke oldu. Vatandaş ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu.
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahıs, ekmeğin içinden poşet çıkmasının ardından ilgili yerlere başvurarak şikayette bulundu.
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