Marketlerin zam oyunlarına yasal düzenleme şart!

Fahiş fiyat uygulamasının bütün ürünleri kapsaması dikkat çekiyor. Süt fiyatlarına yapılan zamların ardından şimdi de peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ürünlerinin de fahiş fiyatlara satılmaya başlaması asgari ücret zammını gölgede bırakacak gibi...

Denetlemeler artırılmalı

Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, şunları dile getirdi: “Bu artışlar istismardan başka bir şey değildir. Dolar artışını marketlerin ve toptancı firmalarının birçoğu istismar ediyor. Aylar öncesinden aldıkları ürünleri yeni dolar kuru üzerinden fiyatlandırıyorlar. Özellikle Türkiye’de bu gıda maddeleri üzerinden çok büyük spekülasyonlar yapılıyor. Süt üreticilerinden alınan süt tezgaha gelene kadar belli bir maliyet harcanıyor. Bu doğaldır. Ancak o aradaki maliyeti kimse bilmiyor.

Bakanlıklar et atmalı

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği yapıp üreticiden süt çıktıktan sonra ki süreci denetlemeli. Ayrıca ürünleri satan yerlere de yapılan denetlemeler sıkılaştırılmalıdır. Son olarak bu konuda yasal düzenleme çok önemlidir. Siz bu denetlemeleri yapsanız dahi yasal düzenleme olmadan hiçbir anlam ifade etmez. Artışları dengeleyecek bir yasal düzenleme şart. Yapılan zamlar çok aşırıdır. Haksız kazanca sebebiyet veriyor.”