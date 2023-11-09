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Ekonomi Marketlerde fahiş zam! Büyük tepki çekti
Ekonomi

Marketlerde fahiş zam! Büyük tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-11-09 00:22:00 -
Marketlerde fahiş zam! Büyük tepki çekti

Marketlerin tereyağ fiyatlarında fahiş zam yaptığı iddiası sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son dönemde marketlerdeki zam artışları büyük dikkat çekerken bazı marketlerde tereyağ fiyatlarına yapılan fahiş zamlar tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımlarda bulundu:

  • Torku Tereyağının Fiyatını 385, 389 Gibi Rakamlara Çeken iki Market Biri Migros, diğeri Carfoursa olduğunu gördük, Bu Markalar Yerli Ürünleri Yüksek Tutarak BOYKOTU Baltalıyor.
  • Dikkatli Olmakta Fayda Var.
  • Şeytan her tarafımızdan sarmış.
  • Torku kendi magazasını açsın.
  • Şaka gibi …
  • Fabrikadan toptan fiyatına perakende satsın bukadar fiyatları yukseltemezler.
  • Carrefour ve migros başlı başına boykot zaten oraya giden neden Torku alsın.

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