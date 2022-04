Marketler için olay iddia! Bunu araştırın, altından neler çıkar neler

Kırmızı ete Ramazan Bayramı sonrası bir zam daha geleceğini duyuran Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik'ten market satın alma müdürleriyle ilgili olay yaratacak bir iddia geldi. Müdürlerin market sahiplerinden bile çok kazandığını söyleyen Çelik mal varlıklarının araştırılmasını istedi.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, ete zam yapmayı gerektirecek hiçbir neden olmadığı halde et baronlarının ramazandan sonra yüzde 24 zam yapmak için aralarında anlaştığını söyledi.

Çelik, “Hayvanı üreten de, yetiştiren de, altını temizleyen de, satan da biziz. Biz ete zam yapmak için ortada neden yok diyoruz. Ama et baronları çıkmış ‘ete yüzde 24 zam gelecek' diyor. Neden yüzde 10 değil, 15 değil, 25 değil? Çünkü kendi aralarında öyle anlaşmışlar. Milleti önce alıştıracaklar, sonra zammı yapacaklar” dedi.

Pirzola 130 lirayı geçmemeli

Başkan Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ucuz et satmak için satış ağını genişletmesi gerektiğini belirtirken, “Böyle deyince kasaplar bize kızıyor. Ancak milletin menfaati biz üreticilerden de kasaplardan da önceliklidir. Devlet gereken müdahaleyi yapmalıdır” ifadelerini kullandı. Balıkesir kuzusunun et fiyatının 100 lira olduğunu, ancak piyasada 60 liraya et bulunduğunu belirten Çelik, market ve kasapların hesabı 100 liralık üst limitten yapıp maliyeti yüksek gösterdiğini savundu. Çelik, “Sanki kuzu tornadan çıkıyor, sanki fabrikada üretiliyor gibi her yerde aynı yüksek fiyatlar. 200 liraya satılan pirzolanın 130 lirayı, kemiksiz kuşbaşının fiyatı 110 lirayı geçmemesi lazım” diye konuştu.

Müdürlerin mal varlığı araştırılsın

Çelik, üreticiden çıkan ürünün tezgahta 6-7 kat fiyata ulaşmasında zincir marketlerin satın alma müdürlerinin büyük payı olduğunu iddia etti. Bazı müdürlerin market sahibinden bile fazla kazandığını savunan Çelik, “Markete satan ile markete satın alanların mal varlıkları araştırılırsın, bakın neler çıkacak? Bu iş fatura ile olmuyor. Aracının aradan aldığı paranın faturası olmaz” dedi.