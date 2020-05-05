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Otomotiv

Markalar üretime başlarken bantlar zamlı dönecek

Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını durdurmak için üretime ara veren otomotiv firmalarının faaliyetlerine yeniden başlama kararı almaları geniş yankı uyandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:15:00 -
Markalar üretime başlarken bantlar zamlı dönecek

 Buğra Kardan 

Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını durdurmak için üretime ara veren otomotiv firmalarının faaliyetlerine yeniden başlama kararı almaları geniş yankı uyandırıyor. Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Oyak Renault’un nisan ayında, Toyota Türkiye’nin ise yakında çarkları döndürme planı galericileri memnun ederken; tüketicileri kaygılandırıyor. Zira dolar ve euro kurunda görülen artışın binek taşıt fiyatlarını yukarı taşıyacağı tahmin ediliyor.

TÜKETİCİLER BEKLEYECEK

Fahiş zamların ardından tüketicilerin ‘bekle gör’ moduna geçecekleri ve otomobil alım kararlarını kurlar makul seviyelere çekilene kadar erteleyecekleri öngörülüyor. Mart başında 6.20 lira olan doların 7 lira sınırına dayanması, euronun da 6.90 liradan 7.60 liraya kadar çıkması nedeniyle mayıs ayında yeni fiyat tarifelerinin devreye alınacağı, satışların ise dibe vuracağı bekleniyor.

SATIŞLAR DARALACAK

Üretime yeniden başlayacak olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten otomotiv firmalarının yetkilileri, “Ama daha önemli bir sorunumuz var. Kur nedeniyle ithalat faturalarımıza uyumlu olarak taşıt fiyatları fırlayacak, arabaların yanına yanaşılmayacak. Doğal olarak talepler daralacak. Şu anda ürün sipariş edenlerin de cepleri yanacak” ifadelerini kullanıyorlar. Tüketicilerin bir müddet otomobilsiz dolaşacaklarına işaret eden aynı yetkililer, “Ne var ki, hayat normale dönünce, dolar ve euro stabil hale gelince bayiler ile galeriler müşterilerle dolup taşacak” görüşünü paylaşıyorlar.

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