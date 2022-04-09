Marjinal solcu öğrencilerin İmamoğlu'na zam öfkesi sürüyor! AKBİL basmayıp, turnikelerden atladılar
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin toplu ulaşım araçlarına yaptığı yüzde 40'lık zammı protesto eden öğrenciler, metro istasyonuna turnikelerden bilet basmayıp atlayarak girdi.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı UKOME'nin toplantısında alınan toplu ulaşıma yüzde 40'lık fahiş zam kararı, marjinal solcu öğrenciler tarafından protesto edilmeye devam ediyor.
'AKBİL basma, turnikeden atla'
Dün Fatih'teki İBB binası önünde bir araya gelen öğrenciler, bugün bir metro istayonunda eylem yaptı.
AKBİL basmayıp, turnikelerden atlayan öğrenciler, "AKBİL basma turnikeden atla." sloganları attı.
Öğrenciler, zamlar geri çekilinceye kadar AKBİL basmayıp turnikeden atlayarak seyahat edeceklerini duyurdu.