Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Marius Sumudica: Beşiktaş'ı tebrik ediyorum

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Takımının iyi oynadığını söyleyen Sumudica, “Rakip takımı, rakip teknik direktörü ve taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:40
Marius Sumudica: Beşiktaş'ı tebrik ediyorum

Beşiktaş deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı, “İyi bir maç çıkarttık. 4, 5 net fırsat yakaladık, değerlendiremedik. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendiremezseniz sonuç böyle olur. İyi oynadığımızı söylemek istiyorum. Tatile gelmediğimizi gösterdik. Sahaya ve oyuna baktığımda, kimin Beşiktaş, kimin Kayserispor olduğunu görmekte zorluk çektim. Ama rakibin çok kaliteli oyuncuları olduğunu söylemeliyim. Gol atamazsanız buradan puan çıkaramazsınız. Hocalarını tebrik ediyorum. Büyük bir hoca ve iyi oyunculara sahip. Taraftarları da aynı şekilde. Diğer takımlardan farklı bir taraftarları var ve futbol kültürüne sahipler. Bağırdım çağırdım ama kimse bana burada hakaret etmedi. Onların taraftarlarını da buradan tebrik ediyorum. Arkamdan bana Kartal hareketi yapmam için bağırdılar. Ben de onları kırmadım. Beşiktaş ile aramda başka bir şey yokdiye konuştu. 



Hedefinin gelecek sene daha iyi bir takım kurmak olduğunu söyleyen Sumudica, “Bu seneden daha iyi bir takım kurmak istiyorum. Eğer seneye daha iyi başlamak istiyorsak, en az 7, 8 oyuncuya ihtiyacımız var. Daha fazla motive olmak için buna ihtiyacımız var. 41 puan yaptık ve orada kaldık. Geçen sene son maça kadar bu takım mücadele etti. 3 maç kala matematiksel olarak takım garantilemiş. Benim için takımın 8. sırada olması elle tutulur bir başarı değil. Ben bunu istemiyorum. Hedefleri olan hocanın, oyuncuların, bunu karakterine yansıtması lazım ki daha fazla isteyip, daha fazla başarsın” dedi. 

Bu seneden daha fazlasını istediğini de söyleyen Sumudica, “Türkiye’de ilk senem. Ligdeki 18 takımın tek yabancı hocası benim. Geçen sene 15. sırada düşme mücadelesi veren bir takımı alıp şampiyon yapmak veya Avrupa’ya götürmek çok kolay değil. Çok çalışıyorum, ailem Romanya’da ve burada yalnızım. Kayseri’de de futboldan başka yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağım” diyerek sözlerini tamamladı. 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:40
  1. Kayserispor Haberleri
  2. Kayserispor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...