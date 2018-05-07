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Mario Balotelli hakeme küfür etti! Ceza alabilir

Fransız ekibi Nice'de forma giyen Mario Balotelli, Marsilya maçının ardından mücadelenin hakemi hakkında ağır küfürler kullandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:37
Mario Balotelli hakeme küfür etti! Ceza alabilir

 

Sezon sonunda Nice takımına veda etmeye hazırlanan Mario Balotelli, Fransa'daki son maçına çıkmış olabilir. İtalyan forvet, Marsilya maçının ardından hakeme küfür ederken Fransa televizyonuna yakalandı.

Balotelli, 2-1 kaybedilen Marsilya maçının ardından ''Her zaman bu s...tiğim Fransız hakemleri, her zaman!'' sözlerini kullanırken bu sözler, Fransız televizyonunun kameralarına yansıdır.

ZLATAN IBRAHIMOVIC ÖRNEĞİ

2015 yılında PSG forması giyen Zlatan Ibrahimovic, maçın ardından ''Fransa b...tan bir ülke'' derken kameralara yakalanmıştı. İsveçli yıldız, bu sözler nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Balotelli'nin de buna benzer bir ceza alması ve sezonu kapatması bekleniyor.

Bu sezon Nice formasıyla 36 maçta 24 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren İtalyan forvet, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda başka bir takımın formasını giyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:37
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