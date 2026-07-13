Marineland'de kabus bitti: 30 balinaya yeni hayat

Kanada'da faaliyetlerini durduran Marineland tema parkında 2024 yılından bu yana mahsur bulunan 30 beyaz balina (beluga) için uluslararası kurtarma planı hayata geçiriliyor. Uzun süredir belirsizliğini koruyan süreçte, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) nakil operasyonuna onay verdi.

Kararla birlikte balinaların güvenli şekilde farklı akredite akvaryum ve deniz parklarına taşınmasının önü açıldı. Böylece kamuoyunda büyük tepki çeken ötenazi seçeneği de şimdilik gündemden kalkmış oldu.

BALİNALAR ABD VE İSPANYA'DAKİ TESİSLERE DAĞITILACAK

Hazırlanan plana göre 30 belugadan 28'i, ABD'deki beş akredite tesise nakledilecek. Balinaların yeni yaşam alanları arasında Chicago'daki Shedd Aquarium, Atlanta'daki Georgia Aquarium ile San Diego SeaWorld ve San Antonio SeaWorld bulunuyor.

Geriye kalan iki beluga ise İspanya'nın önde gelen deniz yaşamı merkezlerinden Oceanogràfic València'ya gönderilecek.

Operasyon öncesinde tüm balinalar Kanada'daki veteriner ekipleri tarafından ayrıntılı sağlık taramasından geçirilecek. Seyahate uygun oldukları onaylandıktan sonra ABD'den gelecek uzman ekipler de hayvanları yeniden değerlendirecek.

Amerikan akvaryum konsorsiyumu yetkilileri, kurtarma operasyonunun birkaç hafta süreceğini belirterek, balinaların güvenliği ve refahının en büyük öncelikleri olduğunu açıkladı.

Yeni yaşam alanlarında belugalara uygun su kalitesi, özel beslenme programları ve ihtiyaç duyulması halinde sürekli veteriner desteği sağlanacağı ifade edildi.

MARİNELAND UZUN SÜREDİR TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Marineland, yalnızca mali sıkıntılarıyla değil, yıllardır hayvan refahına ilişkin eleştirilerle de gündeme geliyordu. Kanada basınında yer alan haberlere göre tesiste 2019 yılından bu yana 20 balinanın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Park yönetimi, mali kriz sonrasında balinaların geleceği konusunda yoğun eleştirilere maruz kalırken, hayvanların bakım koşulları da çeşitli soruşturmaların konusu olmuştu.

Kanada hükümeti daha önce Marineland'in balinaları Çin'deki Chimelong Ocean Kingdom tesisine göndermesine izin vermemişti.

Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar Bakanı Joanne Thompson, kararın, 2019 yılında yürürlüğe giren ve balina ile yunusların eğlence amacıyla esaret altında tutulmasını yasaklayan yasa kapsamında alındığını açıklamıştı.

Bu kararın ardından park yönetimi, balinaların ötenaziyle karşı karşıya kalabileceğini öne süren bir mektup göndermiş, açıklama hayvan hakları örgütlerinin sert tepkisini çekmişti.

Toronto merkezli World Animal Protection yetkilileri ise o dönemde, hayvanların finansman sağlanamaması halinde öldürülebileceği yönündeki açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.