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Mariano'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Futbolun Süperleri gecesine katılan Galatasaraylı Mariano, geçtiğimiz sezon elde ettikleri şampiyonluğu ve yakın zamanda başlayacak olan Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:30
Mariano'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, UEFA Şampiyonlar Ligi katılacak olmalarının hatırlatılması üzerine, "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti" dedi. 

Futbolun Süperleri gecesine katılan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir geceye katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Mariano, "Takımımız çok iyi bir performans gösterdi ve şampiyonluk geldi. Bunun akabinde böyle bir geceye katılacağımız için çok mutluyuz. Sadece biz değil mutlaka diğer takımlardan arkadaşlarımız da olacak. Onların da gösterdiği performanslar var. Böyle güzel bir gecede performanslar değerlendirilecek. Mutluyum burada olduğum için" şeklinde konuştu. 

"AİT OLDUĞUMUZ YERE DÖNDÜK"

Bu sene yer alacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, ait oldukları yere döndüklerini belirterek, "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti. Her oyuncunun, her takımın mücadele etmek istediği bir yer. Tüm büyük takımlar orada olacak. Biz de orada olacağız. Ben de sarı kırmızılı formayla elimden gelenin en iyisini yaparak hem taraftarlar, hem camia için, Avrupa'da takımımı başarılı bir yere taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 22:30
  1. Galatasaray
  2. Mariano
  3. Şampiyonlar Ligi

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