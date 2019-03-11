0553 313 94 23

Mardinli öğrenciler Çin’e gönderildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politikalar Atölyesince yürütülen ’Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri’ projesi kapsamında 11 öğrenci Çin’e gönderildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
Mardinli öğrenciler Çin’e gönderildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politikalar Atölyesince yürütülen ’Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye-Çin İlişkileri’ projesi kapsamında 11 öğrenci Çin’e gönderildi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin Dış Politikalar Atölyesinin yürüttüğü proje kapsamında 12 hafta boyunca verilen eğitimler tamamlandı. Başarılı olan 11 öğrenci proje kapsamında Çin’e gönderildi. Öğrenciler 5 gün boyunca Pekin ve Şanghay Üniversitelerinde Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilerle bir araya gelecek Yeni İpekyolu Perspektifinde Türkiye-Çin ilişkileri üzerine sunum ve toplantılar yapacak. Yapılacak gezinin ardından Türkiye’ye dönecekler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kesin ihraç talebi Edremit’te şok etkisi yaptı
    1. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    2. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    3. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    4. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    5. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    6. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    8. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    9. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    10. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    11. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    12. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    13. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    14. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    15. Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar
    16. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    17. Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta..
    18. Orta gerilim trafo tesisleri..
    19. Diyanet-Sen Uşak Şubesi: “Ezana..
    20. Denizli'de saman yüklü kamyon yandı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...