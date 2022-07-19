Mardinli firmalar ABD’nin radarına girdi

Akkuş, Mardin’den yapılan ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 30.9 artarak 532.7 milyon dolara dayandığını söyledi. Kentin dünyayı beslemeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Büyüme hızlanıyor

Rakamların Mardinli firmaların dünya pazarından aldığı paydaki artışını teyit eder nitelikte olduğunu aktaran Akkuş, şunları belirtti: “2022 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4 arttığını görüyoruz. Mardin’imizin ihracatının Türkiye’nin ihracatından daha hızlı büyümesi ve yıl sonuna yönelik yeniden 1 milyar doların üzerinde bir değere yükselecek olması sevindirici. Özellikle bazı sektörlerde ve ülkelerde dikkat çekici yükselişler var. Bu da Mardinli firmaların dünya pazarlarından aldığı payın hızla arttığını gösteriyor. Kentin Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Bu rakamı yukarılara çekmemiz konusunda mesafe kat etmemiz gerekiyor.”