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Mardin’deki futbol okulları arasında kardeşlik turnuvası düzenlendi

Mardin’deki futbol okulları arasında kardeşlik temalı futbol turnuvası düzenlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
Mardin’deki futbol okulları arasında kardeşlik turnuvası düzenlendi

Mardin’deki futbol okulları arasında kardeşlik temalı futbol turnuvası düzenlendi. Şampiyonun olmadığı turnuvada takımlara kupa ve madalya verildi.


Kızıltepe ilçe stadında gerçekleşen turnuvaya Göztepe, Altay, Antalya, Derik ve Margenç futbol okulları katıldı. Mardin futboluna katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren antrenör Lokman Zangırt, bölgedeki küçük yaş grubunda altyapı konusunda bir eksiklik olduğunu hissettiklerini söyledi. Zangırt, “2-3 yıldan beri altyapıyı geliştirme ve Mardin futboluna katkı sunmak amacıyla 7-13 yaş aralığında küçük yaş grubu çocuklarla çalışıyoruz. Onların gelişimini hem sosyal hem kültürel hem de sportif yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız bu çocukların gelecekte iyi bir yere varmalarını sağlamak ve iyi birer yetişkin birey olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.



“Altyapıya önem verilmeli”


Amatör futbola sağlanan desteğin yarısının altyapıya ayrıldığında birçok başarının elde edileceğini aktaran Göztepe Futbol Okulu antrenörü Ferhat Bozan ise, “Mardin’in artık amatör futbolundan kurtulması ve altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Biz futbol okulları olarak çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamak amacıyla futbolu sevdirip çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Ancak sadece kendi imkanlarımız ve bilinçli velilerle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz eksik kalıyor. Mardin’de sadece amatör takımlar için yapılan desteğin yarısı buraya yapılırsa birçok başarı elde edeceğimizden şüphem yok” diye konuştu.


Turnuvada ter döken minik futbolculardan Sami Muhammed da, amaçlarının kazanmak değil eğlenmek olduğunu kaydetti.


Şampiyonu olmayan dostluk turnuvasının sonunda tüm takımlara kupa ve madalyalar verildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
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