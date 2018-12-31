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Mardin'de öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hareket halindeki öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kazada 8 öğrenci yaralandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:19
Mardin'de öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin merkezden aldığı öğrencileri Kocadağ Mahallesi’ne götüren servisin sürücüsü, Tepealtı Mahallesi’nde aniden yola çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisi devrildi.

8 öğrenci yaralandı

Kazada, 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:19
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. kaza

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