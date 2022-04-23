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Aktüel Mardin'de kurt saldırısı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Aktüel

Mardin'de kurt saldırısı! Çok sayıda hayvan telef oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 15:34:00 -
Mardin'de kurt saldırısı! Çok sayıda hayvan telef oldu

Ulutaş Mahallesi Kelek mezrasında besicilik yapan Celal Çelik'e ait 55 küçükbaş hayvan kayboldu. Hayvanlarını 2 gün sonra bulan Çelik, 20 küçükbaşın kurt saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Çelik, 12 yaşındaki oğlunun sürüyü otlatmaya götürdüğünü, akşam saatlerinde çocuğunun eve geldiğini ancak hayvanların kaybolduğunu söyledi.

Kaybolan hayvanlarını 2 gün sonra bulduğunu belirten Çelik, "55 küçükbaş hayvandan 20'si kurt saldırısı sonucu telef oldu. Diğerlerini bulduk. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor." dedi.

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