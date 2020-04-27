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Aktüel

Mardin'de kırsal 3 mahalle karantinaya alındı

2020-04-27 12:20:40 -
Mardin'de kırsal 3 mahalle karantinaya alındı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kırsal 3 mahallede 14 günlük karantina kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesinin Girmeli, Tepeüstü ve Duruca mahallelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla 14 gün boyunca istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı belirtildi.

Bu mahallelerde sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

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