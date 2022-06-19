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Aktüel Mardin'de bıçaklı saldırı
Aktüel

Mardin'de bıçaklı saldırı

Mardin'de bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 22:52:00 -
Mardin'de bıçaklı saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yakup Can T. (25), Cumhuriyet Meydanı'nda daha önceden aralarında husumet bulunan ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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