Mardin’de 400 yıllık çarşı tarihi dokusuna kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan proje ile Mardin’in Dargeçit ilçesinde bulunan ve Eski Süryani Çarşısı olarak bilinen yaklaşık 400 yıllık Tarihi Çarşı’nın sokak sağlıklaştırma projesinde, sona gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yatırım programı kapsamında yapılan Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında “Mardin Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı” çalışmaları yapıldı.

İlçe merkezinde bulunan Kilise, Demokrasi, Kılıç ve Safa Sokaklarında yer alan 65 dükkânı kapsayan projede, tarihi 17. Yüzyıla dayanan yaklaşık 400 yıllık eski Süryani Çarşısının proje ve restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüldü. Tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden restore edilen dükkânların iki hafta içerisinde sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Proje ve çalışmalar hakkında açıklama yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Dargeçit’e kazandırılan Tarihi Çarşı’nın ilçenin turizmine, ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı yapacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan projede sona gelindiğini bildiren Gök, eski Süryani Çarşısının tarihi dokusuna uygun, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Gök, “Dargeçit İlçemizde bulunan tarihi 17. Yüzyıla dayanan 400 yıllık eski Süryani çarşısının proje ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Safa Caddesi, Kılıç Sokak, Demokrasi Sokak, Kilise Sokak’tan oluşan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki alan içerisinde Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları yürütülmüştür. Ana çarşının olduğu Demokrasi Sokakta 65 adet dükkân yer almakta olup restorasyon ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yine bu çarşıda yer alan ve Kurul onaylı Projeye göre muhdes nitelikte 8 adet betonarme yapının yıkımı yapılmıştır. Demokrasi sokakta bulunan tescilli dükkânların kemerleri ve üst örtü tonozları yeniden yapılarak yalıtım imalatları tamamlandı. Aynı zamanda bu dükkânların kotları ayarlanarak döşeme, ara bölme duvar ve derz imalatları tamamlandı. Sokak ve dükkân içi aydınlatmaları, avizeler, priz ve fiber elektrik işleri yapıldı. Kilise sokak, Kılıç sokak, Zambak sokak, Eğitim sokak ve Safa caddesinde genel sıva ve boya işlemleri tamamlandı. Elektrik direkleri yerleştirilip kilit parke taşları yeniden örüldü. Tarihi Çarşı’mız Dargeçitli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kaydetti. (İLKHA)

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