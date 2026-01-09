Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. İşte yeni liste...
Buna göre listeye yeni eklenen ürünlere göre, lahmacun iç harcında kanatlı eti ve sakatat, dana kıymada ise kanatlı eti tespit edildi.
VATANDAŞIN YANILTILMASINA İZİN VERİLMEYECEK
Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, yeni yılın ilk gıda kamuoyu duyurusunun yayınlandığına işaret edilerek, tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
BİN 208 ÜRÜNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİTİ Bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir."/ kaynak: haber7
