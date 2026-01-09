  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı! Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı! Emeklilere ücretsiz oldu Bir bu eksikti gerçekten... Fenerbahçe'nin yabancı sayısı 16: Limit 12+2! İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu! Beşiktaş'ta deprem! Antalya kampını apar topar terketti! Kulüpten son dakika açıklaması... Obüs programında deprem! Ciddi anlaşmazlık patlak verdi, olay dönüşü olmayan noktaya geldi Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. İşte yeni liste...

#1
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

Buna göre listeye yeni eklenen ürünlere göre, lahmacun iç harcında kanatlı eti ve sakatat, dana kıymada ise kanatlı eti tespit edildi.

#2
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

VATANDAŞIN YANILTILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

#3
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

#4
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

Paylaşımda, yeni yılın ilk gıda kamuoyu duyurusunun yayınlandığına işaret edilerek, tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

#5
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

BİN 208 ÜRÜNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİTİ Bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

#6
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı!

"Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir."/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
Hamas Gazze kararını duyurdu
Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23