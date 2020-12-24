  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti
Aktüel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:03:51 -
Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Noel ayininin düzenleneceği manastır ve kiliseyi dezenfekte etti.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Süryaniler yarın manastır ve kilisede Noel ayini düzenleyecek.

Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınırlı sayıda katılımla düzenlenecek Noel ayini öncesi, tarihi Deyrulzafaran Manastırı ve Kırklar Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yürüttü.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, dezenfekte çalışmasının yapılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi
Gündem

Cüneyt Akman'dan Ayasofya Camii imamına skandal iftiralar: Selefi IŞİD'çi

Tele 1 yayınında Müslümanların kutsalı dua ile alay eden ve konuğu Yımaz Özdil'e de bunun için fırsat veren Cüneyt Akman, Ayasofya-ı Kebir C..
Katolik yurdunda rahibelerin çocukları pazarladığı ortaya çıktı
Dünya

Katolik yurdunda rahibelerin çocukları pazarladığı ortaya çıktı

Almanya'da bir Katolik yurdunda, çocukların rahibeler tarafından para karşılığı siyasetçiler, rahipler ve varlıklı kişilerce cinsel istismar..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay