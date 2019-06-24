Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da - Kırmızı-beyazlı ekip, Portekiz ekibi Braga'nın sağ beki Marcelo Goiano ile 2+1 yılık sözleşme imzaladı



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini Goiano ile gerçekleştirdi. Portekiz Süper Lig'i ekiplerinden Braga'da forma giyen Goiano, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Goiano, geçen sezon 37 maçta forma giyerken 1 de gol attı. Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.



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