Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
- Kırmızı-beyazlı ekip, Portekiz ekibi Braga'nın sağ beki Marcelo Goiano ile 2+1 yılık sözleşme imzaladı24 Haziran 2019 Pazartesi 19:36
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini Goiano ile gerçekleştirdi.
Portekiz Süper Lig'i ekiplerinden Braga'da forma giyen Goiano, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Goiano, geçen sezon 37 maçta forma giyerken 1 de gol attı.
Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.
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