Maraş sandığı silah kasası değildir! Usta isimden okul saldırısı sonrası dikkat çeken uyarı

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından, silahların Maraş sandığında saklandığı yönündeki ifadeler dikkat çekmişti. 40 yıllık sandık ustası Ramazan Nedirli, bu sandıkların güvenlik kasası olmadığının altını çizdi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından ifade veren saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, silahları Maraş sandığında sakladığını belirtmişti. Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı sonrası gündeme gelen bu bilgi, Maraş sandıklarının güvenliğiyle ilgili tartışmayı da beraberinde getirdi.

 

Bu sandıklar mücevher saklamak için kullanılır

40 yıldır Kahramanmaraş'ta sandık ustalığı yapan Ramazan Nedirli ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nedirli, sandıkların halk arasında 'mücevher sandığı' ya da 'çeyiz sandığı' olarak adlandırıldığını belirterek, "Bu, bizim 'mücevher sandığı' dediğimiz sandıktır. Şifreli yapılır; amaç çocukların takılara ve ziynet eşyalarına dokunmamasıdır. Ancak bu sandıklar güvenlik kasası değildir. Tornavidayla dahi açılabilir. Kapağından az bir zorlamayla açılabilecek yapıdadır. Bu nedenle silahın bu sandıkta saklanması doğru değildir" ifadelerini kullandı.

 

"Silah, çelik kasada olur"

Silah muhafazasının çelik kasalarda ve yüksek güvenlikli sistemlerle yapılması gerektiğini vurgulayan Nedirli, "Silah, çelik kasada olur ve şifresi kimseyle paylaşılmaz. Sadece saklayan kişi bilir. Maraş çeyiz sandıkları ise tarih boyunca çeyiz, bohça, takı ve ziynet eşyası koymak için kullanılmıştır. Bu sandıklara silah konmaz" ifadelerini kullandı.

 

Yaşanan elim olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Nedirli, "Söz konusu Maraş sandığında silah saklanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu olayda sorumluluk, silahları bu şekilde muhafaza eden kişidedir" diye konuştu.

Blondepate

Şimdi tek sorun sandık mı......
