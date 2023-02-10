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Medya Maraş depreminde Zuhal Topal'ı kahreden ölüm
Medya

Maraş depreminde Zuhal Topal'ı kahreden ölüm

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Kahramanmaraş depreminde dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 07:41:00 -
Maraş depreminde Zuhal Topal'ı kahreden ölüm

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi. Ünlü sunucu, dayısı, kuzeni ve arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Zuhal Topal, “Ancak bugün gelebilen kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaşmışlar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

 

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları da yayınlayan Topal, “Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent’in kaybı yüreğimi dağladı. Allah’ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin” yazdı.

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