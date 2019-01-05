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Maradona taburcu edildi

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:45
Maradona taburcu edildi

ANKARA (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, mide kanaması teşhisiyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Kızı Dalma Maradona, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam için endişelenenler, lütfen rahatlasın. Sağlığı çok iyi durumda ve hastaneden çıktık, eve gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Maradona'ya, bu yıl da teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gereken rutin sağlık testleri için gittiği hastanede mide kanaması teşhisi konmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:45
  1. Arjantin
  2. Diego Armando Maradona
  3. mide kanaması

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